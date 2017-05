Âgé de trente et un ans, l'international colombien ne dispose plus que d'un an de contrat avec le club monégasque. Il s'est d'ailleurs dit ouvert à des négociations , hier, et son agent, Jorge Mendes , se serait déjà entretenu avec les dirigeants. Pour rappel, Falcao a inscrit 28 buts en 38 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.