"Le problème n'est pas de vendre mais de mal acheter. Nous travaillerons tous ensemble sur une stratégie pour atteindre le succès. Croyez-vous que je suis venu ici, en quittant mon club de toujours, pour ne pas gagner ? Je ne suis pas ici pour faire des promesses, il n'y a pas de joueurs invendables, il y a des joueurs plus ou moins importants, a-t-il expliqué à la presse. La Roma ne doit pas vendre, mais elle analysera toutes les offres qu'elle recevra. Nous n'avons pas un panneau à vendre, mais un panneau où il est écrit, on gagne. J'aime travailler avec des joueurs jeunes, mais ce n'est pas une obligation. Je veux des joueurs courageux et qui ont faim de gagner. Qu'ils aient 18 ou 28 ans compte peu."Le nouveau directeur sportif du club de la Louve a également confirmé un intérêt pour Franck Kessié, qui évolue à l'Atalanta Bergame : "C'est un joueur que la Roma suit et il y a une possibilité, nous verrons ce qui se passera. Nous ne sommes qu'au début et je ne peux pas dire grand-chose d'autre", a-t-il notamment ajouté.