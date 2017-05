FC Séville : Castro monte au créneau pour Sampaoli

"Sampaoli a encore un an de contrat et si quelqu'un veut l'enrôler, il faut payer sa clause. Soit ils payent la clause, soit il respectera sa dernière année de contrat. Mais si l' Argentine veut payer sa clause, on ne restera pas à regarder sans rien faire", a-t-il lancé au quotidien. Le technicien argentin disposerait d'une clause de départ de 1,5 million d'euros, laquelle ne devrait pas effrayer ses prétendants.