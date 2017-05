Ligue Europa : Traoré et l'Ajax explosent Lyon

Lyon a certainement dit adieux à ses rêves de finale, en s'inclinant lourdement sur la pelouse de l'Ajax (4-1), en demi-finale aller de l' Europa League . Après 20 bonnes premières minutes, les Lyonnais se sont écroulés après l'ouverture du score de Traoré (25e). En grande forme, le Burkinabé s'offre une passe sur le deuxième but de Dolberg (33e) et un doublé en inscrivant le quatrième but (71e) . C'est Younes qui a marqué le troisième but (48e), avant que Valbuena ne réduise la marque (65e). Hakim Ziyech a aussi livré un grand match, dans l'animation du jeu et auteur lui de trois passes décisives ce soir. Lyon a certes marqué à l'extérieur, mais il faudra faire un très grand match à Lyon dans une semaine pour combler le retard.Résultats du soir : Ajax 4-1 LyonPar Thomas Guerard (iDalgo)