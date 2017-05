Ligue des Champions : Higuain éteint Monaco !

Le leader de la Ligue 1 est tout simplement tombé sur plus fort que lui, et sur un Gonzalo Higuain inspiré. L'Argentin s'est offert un doublé (29e, 59e), face à des Monégasques en manque de réalisme. Car ils ont eu des opportunités, mais la défense de Juventus est infranchissable, et quand même elle craque Gianluigi Buffon repousse inlassablement tout. Le capitaine de la Juve a encore été impérial avec plusieurs arrêts décisifs. Invaincue en Ligue des Champions, la Juventus n'a plus encaissé le moindre but depuis six matchs en C1. Les Italiens envoient encore un message fort, et les Monégasque devront faire un authentique exploit au Juventus Stadium la semaine prochaine.Résultats du soir : Monaco 0-2 JuventusPar Thomas Guerard (iDalgo)