"J'ai parlé aux joueurs. Il faut les aider et qu'ils comprennent que tout n'est pas terminé. C'est un match qui a tourné du mauvais côté. Ce n'est pas une soirée cauchemardesque, a indiqué le président des Gones au micro d'OLTV. On est seulement à la mi-temps de cette demi-finale et on a marqué un but à l'extérieur. On sait ce qu'il reste à faire, il ne faut pas baisser les bras."