"Les garçons ont fait une belle partie. Ils ont très bien défendu. Ce n'était pas facile, car Monaco possède une belle attaque, et des joueurs très rapides sur le plan offensif. On a bien su gérer les 30 premières minutes de la rencontre", a analysé le coach de la Vieille Dame, qui essaye de ne pas penser à la finale malgré l'option prise par sa formation : "On n'est pas à Cardiff. Aujourd'hui, je suis à Monaco, pas à Cardiff. Puis il y a un match retour à Turin. On a fait un pas en avant."