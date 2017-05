Higuain a plombé Monaco, les pistes estivales du Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et la "classe d'écart" entre Monaco et la Juventus Turin, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Battus 2-0, "les Monégasques sont tombés sur plus forts qu'eux" et devront réaliser un exploit dans une semaine dans le Piémont.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui rend hommage à Gonzalo Higuain , "prince de Monaco." Souvent décevant lors des très grands rendez-vous, l'avant-centre argentin s'est distingué avec un doublé qui permet à a Vieille Dame de prendre une très grosse option pour la finale.Derrière les Pyrénées, le quotidien catalan El Mundo Deportivo évoque le mercato estival du FC Barcelone . Les Blaugrana auraient pour priorité de recruter un latéral ( Hector Bellerin , Théo Hernandez) et un milieu de terrain ( Marco Verratti Gerard Deulofeu ).Pour terminer, le Daily Mail parle d'une offre de 64 millions de livres, soit 75,5 millions d'euros, de Manchester United pour Andrea Belotti. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Torino, le canonnier italien préférerait cependant prendre la direction de Chelsea