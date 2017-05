"Ce match est frustrant car on les a mis en difficulté en début de match. Après, on arrête d'écouter les consignes du coach et on ne se lâche pas. C'est un peu à l'image de notre saison, il suffit d'un grain de sable pour qu'on lâche, a déploré l'attaquant tricolore sur OLTV. Je l'ai dit aux partenaires, j'y crois et j'espère que tout le monde va y croire. Je suis revenu dans les délais, je travaille bien et je n'ai pas des douleurs. J'espère démarrer jeudi prochain, c'est important."