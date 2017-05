Monaco : Mbappé regrette un manque de réalisme

Interrogé sur la chaîne BeIN Sports, le jeune attaquant tricolore a déploré les situations de but loupées par son équipe. "Nous avons manqué d'expérience, mais surtout un brin de réalisme. Quand on voit le nombre d'occasions que l'on arrive à se créer et que l'on ne concrétise pas... Eux, c'est du 100 % de réussite, deux occasions et deux buts."