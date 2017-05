PSG : Draxler pense avoir fait le bon choix

"Je pense qu'il est plutôt positif. Nous jouons bien et nous avons pratiquement tout gagné. Ce n'était pas très compliqué pour moi d'intégrer ce groupe avec autant de qualité, parce que tout le monde m'a parfaitement reçu. Je pense vraiment avoir fait le bon choix en venant ici. Et j'aime cette ville, Paris est un endroit merveilleux, j'aime vivre ici et j'espère découvrir la ville un peu plus. Sur le terrain, je continue à apprendre, à connaître mes coéquipiers un peu plus, mais c'est normal, quand on rejoint un nouveau club, il y a toujours un temps d'adaptation par rapport aux autres joueurs qui vous entourent. Sans doute que je ne m'attendais pas à vivre de si bons débuts, mais c'est surtout grâce à mes coéquipiers. J'espère vivre le début d'une belle histoire", a-t-il notamment déclaré.