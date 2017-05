Barça, justice : Neymar et sa famille risquent gros

Le fisc espagnol demanderait une sanction de deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour le Brésilien, tandis que le FC Barcelone et Santos pourraient respectivement écoper de 8,4 millions d'euros et 7 millions d'euros d'amende. Le père et la mère du joueur pourraient être condamné à deux et un ans de prison et 10 millions d'euros d'amende, enfin, l'entreprise N&N pourrait devoir payer 1,4 millions d'euros. Cela se présente donc très mal pour le Blaugrana.