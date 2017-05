FRANCE

On débute avec Le Parisien qui relate les déclarations de Donato Di Campli , l'agent de Marco Verratti. Le représentant du milieu de terrain italien "joue avec les nerfs du PSG" en affirmant que son client souhaite poursuivre sa carrière dans un club capable de remporter la Ligue des Champions De l'autre côté des Alpes, le Corriere dello Sport annonce la volonté de Naples de s'offrir les services d'Iñaki Williams, l'ailier espagnol de l'Athletic Bilbao. Autres dossiers activés par le club napolitain, ceux des Monégasques Fabinho et Djibril Sidibé.On enchaîne avec le quotidien Marca qui révèle que Kylian Mbappé voudrait venir au Real Madrid. Le jeune attaquant tricolore aurait dit "si" à la proposition du club merengue, qui va devoir s'entendre avec l' AS Monaco . Selon toute vraisemblance, son transfert dépassera les 100 millions d'euros.Pour terminer, le Daily Express revient sur le succès de Manchester United sur la pelouse du Celta Vigo (1-0), en demi-finale aller de la Ligue Europa. Grâce à un coup franc de Marcus Rashford , les hommes de José Mourinho ont pris une grosse option pour la dernière marche.