OM-Nice, Arsenal-Man Utd... Le programme TV du week-end

On débute avec la 36e journée de Ligue 1 et la rencontre d'ouverture entre Saint-Etienne et Bordeaux , vendredi soir sur Canal + Sport et BeIN Sports 1. Septièmes, à sept longueurs des Girondins, les Verts doivent gagner pour encore croire à la Ligue Europa. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, l'Olympique de Marseille recevra Nice. Sixième et candidat à la C3, le club phocéen affronte des Aiglons troisièmes, qui n'ont que trois points de retard sur le PSG On poursuit avec la 36e journée de Premier League et l'affiche entre Arsenal et Manchester United, dimanche dès 17 heures sur SFR Sport. Sixièmes, les Gunners n'ont pas d'autre choix que de gagner pour rester en course pour la C1. Les Red Devils sont eux cinquièmes, à une longueur de la quatrième position. On suivra aussi le comportement du leader Chelsea contre Middlesbrough, lundi à 21 heures sur SFR Sport. Les Blues ont quatre unités de plus que Tottenham Derrière les Pyrénées, la 36e journée de Liga voit le FC Barcelone accueillir Villarreal , samedi à 18h30 sur BeIN Sports 2. En tête avec une rencontre de plus que le Real Madrid , l'équipe de Luis Enrique vise un succès pour mettre la pression sur la Maison Blanche. Celle-ci, tombeuse de l'Atletico (3-0) en demi-finale aller de la C1, se rend à Grenade, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Ce match semble gagné d'avance, puisque l'équipe andalouse est déjà reléguée.Pour terminer, la 35e journée de Serie A propose le derby piémontais entre la Juventus et le Torino, samedi à 20h45 sur BeIN Max 9. La Vieille Dame peut officiellement décrocher un nouveau titre de champion en cas de victoire, associée à un nul ou une défaite de l'AS Rome. La Louve défiera elle l'AC Milan, à San Siro, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1, en pensant surtout à conserver sa deuxième place, car le troisième Naples n'est qu'à une longueur.