S'il est prêt à rester chez les Spurs, l'ailier tricolore ne veut plus cirer le banc de touche. "Je ne pourrai pas vivre une deuxième saison comme celle-là. J'aurai besoin de jouer plus. On sera en 2018, il y aura le Mondial. On ne sait jamais (...) J'ai envie de m'imposer, oui. Je sais que je peux m'imposer", a déclaré l'ancien Nantais et Marseillais, jamais titularisé en Premier League (six apparitions).