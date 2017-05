Alors que son bail se termine en juin prochain, le défenseur brésilien désire poursuivre l'aventure dans l'Hérault. "Je souhaite rester au MHSC. Et je pense que le club veut aussi que je reste. Les dirigeants attendent juste que la saison soit terminée pour discuter. Je ne me vois pas du tout partir, à part s'ils ne veulent plus de moi, mais je ne le pense pas vraiment, confie-t-il à L'Equipe. Je pense arrêter ici, à quarante ans, ce serait beau. Après, j'ai l'option de rester au club, de me reconvertir. Pourquoi pas entraîner les jeunes au MHSC, ou bien devenir scout pour le club en Amérique du Sud ? Ça me plairait."