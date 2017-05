OL : Ménès dénonce la Lacazette-dépendance

"L'Olympique Lyonnais a gravement fauté sur la pelouse de l'Amsterdam ArenA. Certes, l'Ajax est une équipe talentueuse, mais elle est surtout jeune. Et elle ne pouvait en aucun cas se permettre de se balader de la sorte contre une équipe lyonnaise qui venait de sortir aux tours précédents l' AS Roma puis Besiktas. Le problème pour le club rhodanien, c'est que sans Alexandre Lacazette, le jeu offensif de l'OL est informe et d'une très grande pauvreté", a-t-il affirmé. Il pense aussi que les Lyonnais ne disposent pas d'une défense d'un niveau suffisant : "Et comme tout le monde connaît depuis longtemps les errances défensives de cette équipe, cela donne la terrible raclée reçue aux Pays-Bas . Il y a bien sûr un match retour, jeudi prochain, dans un Parc OL qui va pousser derrière son équipe, mais c'est quand même mal barré pour espérer aller jouer la finale en Suède le 24 mai prochain", a-t-il surenchéri.