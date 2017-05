"Je ne vais rien changer. Dans ce club, vous dépendez des résultats. Ce club est dans mon coeur. Ça fait dix-sept ans que je suis ici et je sais où je suis. Je sais que si vous n'êtes pas performant, tu rentres chez toi, a-t-il lancé. La réalité de la situation est bien ancrée dans ma tête, mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler, de rêver et d'essayer de gagner. La vérité, c'est que j'essaie de faire du mieux possible. Je comprends le football. Le président m'a donné l'opportunité d'entraîner ce grand club. Chaque jour, je vais m'entraîner avec beaucoup d'ambition, je continue d'apprendre, je progresse. Ce qui se dit à l'extérieur, je m'en fiche. Être au Real Madrid , c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans toute ma carrière."