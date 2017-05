Ligue 1 : Saint-Étienne et Bordeaux dos à dos

Au terme d’une rencontre à la fois serrée et haletante, Stéphanois et Bordelais repartent avec un seul point qui n’arrange aucune de ces deux équipes qui sont à la lutte pour les places européennes. En ouverture de la 36ème journée de Ligue 1 Saint-Etienne et Bordeaux ont concédé le match nul (2-2) ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Les Bordelais ont mené deux fois au score par Ounas (sur penalty) et par Laborde, mais les Verts sont parvenus à recoller grâce à Beric et Pajot. Bordeaux a notamment terminé la rencontre à dix contre onze après l’expulsion de Pallois. Avec ce match nul, les Stéphanois restent septièmes, toujours à sept points des Girondins, cinquièmes. Résultat du soir : Saint-Etienne 2-2 Bordeaux.Par Antoine Merminod (iDalgo)