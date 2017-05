Après l'intérêt affiché récemment par la Juventus Turin Naples , le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais, l' Inter Milan pourrait se mêler à ce dossier et faire une offre dès l'ouverture du prochain marché des transferts selon les informations du Corriere dello Sport. Le Brésilien et son agent auraient rencontré récemment le directeur sportif du club lombard et Fabinho a visiblement apprécié le projet présenté par les Nerazzurri.