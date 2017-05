France

Angleterre

Italie

Espagne

Le quotidien L'Equipe se concentre sur la course au titre en Ligue 1 . L' AS Monaco pourrait faire un grand pas vers le sacre dans la soirée en cas de succès à Nancy (20h00). Le PSG jouera un peu plus tôt (17h00) contre Bastia au Parc des Princes . Le journal sportif évoque également l'avenir de Kylian Mbappé et dément les informations de Marca à propos d'un éventuel accord entre le joueur et le Real Madrid Les tabloïds britanniques reviennent largement sur la défaite de Tottenham sur la pelouse de West Ham vendredi soir (1-0). Les Spurs disent "adieu" au titre de champion d'Angleterre d'après le Mirror. Le Sun évoque également un possible transfert de John Terry vers le club chinois de Tianjin Quanjian.La Gazzetta dello Sport consacre une grande partie de ses colonnes à la Juventus Turin , qui pourrait être sacrée championne d'Italie dès ce week-end. La Vieille Dame accueille le Torino ce samedi (20h45). Dybala et Belotti font la "Une" du journal sportif pour illustrer ce derby.Le sprint final en Liga occupe une très large partie dans les principaux quotidiens sportifs en Espagne. Le FC Barcelone reçoit Villarreal ce samedi (18h30) alors que le Real Madrid se déplace à Grenade dans la soirée (20h45) lors de la 36e journée. Pour rappel, les deux équipes possèdent le même nombre de points (81) mais les Merengue ont toujours un match en moins.