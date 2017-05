L'entraîneur d'Everton a tenu à rappeler que l'international espagnol appartenait toujours aux Toffees. "Il pourrait faire le plus grand bien au Barça, sans aucun doute, puisqu'il a déjà joué là-bas et il sait ce qu'on demande dans cette équipe (...) Mais au jour d'aujourd'hui, il est toujours un joueur d'Everton. Il a été prêté au Milan AC pour bénéficier d'un plus grand temps de jeu, mais à la fin de la saison il reviendra et nous discuterons pour savoir quoi faire", a souligné le coach néerlandais.