Premier League : Leicester facile contre Watford

Grâce à des buts de Wilfred Ndidi (38e), Riyad Mahrez (58e) et Marc Albrighton (93e), les Foxes intègrent la première moitié du tableau. Dans les autres matches, Burnley et West Bromwich Albion se quittent sur un score de parité (2-2), même score entre Bournemouth et Stoke City. Bien que relégué, Sunderland a retrouvé un peu le sourire en dominant Hull City (2-0).