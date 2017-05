Ligue 1 : Monaco reprend son avance, Nancy et Dijon restent relégables

Avec la victoire du PSG un peu plus tôt, l'ASM avait la pression mais est parvenu à la gérer pour ainsi se rapprocher du titre. Monaco s'est largement imposé sur la pelouse de Nancy (0-3) grâce à des Badila (3e, contre son camp), Bernardo Silva (40e) et Lemar (86e). Dans le bas de tableau, Dijon a perdu des points en s'inclinant face à Guingamp (4-0). Briand (4e, 64e) et Salibur (55e, 59e) ont marqué les buts des Bretons. Dans les autres rencontres de cette 36ème journée de Ligue 1 , Metz s'est imposé à Lille (0-2) avec des buts de Mandjeck (36e) et Cohade (55e). Dans le même temps, Caen a pris le dessus sur Santini (58e). Enfin, Lorient et Angers ont concédé le match nul (1-1). Philippoteaux a marqué pour les Merlus avant l'égalisation de Manceau (72e). Les résultats du soir : Lorient 1-1 Angers / Lille 0-2 Metz / Toulouse 0-1 Caen / Guingamp 4-0 Dijon / Nancy 0-3 Monaco.Par Antoine Merminod (iDalgo)