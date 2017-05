Le Barça veut Conte, le Real proche du bonheur... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe qui évoque la "soirée capitale" qui attend l'Olympique de Marseille , opposé à Nice en épilogue de la 36e journée de Ligue 1 . Après le nul de Bordeaux , le club phocéen a la possibilité de reprendre la cinquième position qualificative pour la Ligue Europa.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport qui revient sur le nul entre la Juventus Turin et le Torino (1-1). Les Granata crient à l'injustice suite à l'expulsion d'Afriyie Acquah. Pour la Vieille Dame, l'égalisation de Gonzalo Higuain permet de faire un pas de plus vers le titre.Le journal As parle des "invincibles" joueurs du Real Madrid, larges vainqueurs de Grenade (4-0) avec un onze remanié et plus proches que jamais du titre. Revenue à hauteur du FC Barcelone , la Casa Blanca a toujours une rencontre de moins que les Blaugrana.On termine avec le Daily Express qui annonce l'envie de la direction du FC Barcelone d'accueillir Antonio Conte, l'actuel coach de Chelsea . En passe d'offrir le titre de champion d'Angleterre aux Blues, l'Italien doit faire face à une rude concurrence pour ce poste tant convoité.