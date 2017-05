PSG : Meunier n'exclut pas de se faire opérer

"On en discute un peu avec les médecins, il ne reste pas beaucoup de matches. On va voir comment ça se passe et ce qu'il est possible de faire. Le but ce n'est pas de rester quatre mois sur le côté donc on va essayer de chercher des solutions à court terme. Il y a un problème avec le cartilage et une mauvaise croissance osseuse du pied. On va en discuter avec le doc afin de régler ça", a fait savoir le latéral belge du PSG.