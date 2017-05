Même si la concurrence est très importante à son poste en équipe de France, le milieu de terrain du Bayern Munich est régulièrement appelé par Didier Deschamps . "Je sais que pour être appelé en sélection, il faut bien jouer en club. Mon objectif avec les Bleus, c'est d'aller à la Coupe du Monde . J'ai passé une mauvaise saison. Si j'en enchaîne une seconde, ce sera compliqué dans ma tête. Mais à partir du moment où je suis dans un grand club et que je joue, tout se passera bien pour moi", a souligné l'ancien Parisien.Prêté depuis deux saisons par la Juventus Turin , le joueur du Bayern Munich s'est définitivement engagé en faveur du club bavarois le mois dernier. L'international tricolore est désormais lié avec le champion d'Allemagne jusqu'en juin 2020. "Faire toute ma carrière au Bayern Munich, c'est quelque chose que j'imagine. Si je joue tout le temps, je ne vois pas quel club me donnerait l'envie de partir", a-t-il poursuivi.Coman est également revenu sur la terrible défaite subie par le PSG sur le terrain du FC Barcelone en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (6-1). "L'élimination du PSG, je l'ai mal vécue. Je suis Parisien, j'ai passé neuf ans au club. Paris reste un grand club pour moi et l'image du club a pris un coup. Forcément, j'ai été un peu touché. Je n'ai aucune rancoeur par rapport au PSG. Je n'ai pas de regret non plus, je suis très satisfait de ma carrière", a conclu le milieu offensif du Bayern.