OM : Lopez évoque ses relations avec Garcia, Thauvin et Gomis

L'entraîneur marseillais lui avait immédiatement fait confiance lors de sa nomination en octobre dernier. "On a une relation père-fils avec Rudi Garcia. Je suis le petit jeune de l'équipe. Il est très protecteur mais il sait me rentrer dedans quand il le faut", a tempéré le jeune joueur de l'OM qui a ensuite lâché quelques mots à propos de deux de ses coéquipiers. "Gomis ? Il me rentre dedans aussi (sourire). C'est mon papa poule de l'équipe. Le feeling est passé directement. On discute souvent. Il a toujours été là pour moi. Thauvin ? On a une relation exceptionnelle. Ça fait trois-quatre ans qu'il m'a pris sous son aile", a-t-il conclu.