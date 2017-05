Championship : Newcastle champion, les affiches des barrages

Alors que Brighton avait son destin entre les mains, le club du sud de l'Angleterre a finalement été rejoint dans les tous derniers instants de la partie sur la pelouse d' Aston Villa (1-1) et laisse le titre aux Magpies. Les deux équipes évolueront en Premier League la saison prochaine. Les barrages d'accession opposeront Fulham à Reading et Sheffield Wednesday à Huddersfield. Les deux vainqueurs de ses demi-finales aller-retour s'affronteront ensuite en finale pour obtenir le troisième billet pour l'élite du football anglais. Blackburn, Wigan et Rotherdam sont relégués en League One (D3).