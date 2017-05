L'ancien Marseillais a justifié ce choix lors d'une interview au JDD. "Oui, je rejoins al Jazira, le champion des Émirats arabes unis. Il a de bonnes installations, voyage régulièrement en Europe. J'avais envie d'une nouvelle vie pour ma famille et pour moi, en MLS ou au Moyen-Orient. Je suis content, car je pourrai transmettre mon expérience et montrer que ma carrière n'est pas finie (...) C'est un contrat de longue durée pour moi qui ai 32 ans. Ça a compté puisque le foot est une passion mais aussi un métier. Je suis footballeur depuis quatorze ans, j'ai toujours été bien rémunéré, je ne le cache pas. Mais c'est aussi un nouveau départ sportif, pas un enterrement. Jouer la Ligue des Champions (asiatique) et la Coupe du Monde des clubs, ça me motive", a confié l'ancien international français.