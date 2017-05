Chelsea : un coach russe après Conte ?

Alors que le nom de l'ancien coach de la Juventus Turin circule déjà dans les couloirs du Camp Nou , Roman Abramovich aurait d'ores et déjà trouvé son éventuel successeur selon les informations du Daily Express. Le patron du club londonien aurait jeté son dévolu sur Leonid Slutsky , l'ancien entraîneur du CSKA Moscou (2009-2016) et ex-sélectionneur de la Russie (2015-2016). Les deux hommes sont proches et le technicien de 46 ans est régulièrement aperçu dans les tribunes de Stamford Bridge depuis quelques semaines.