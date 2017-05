Ligue 1 : Lyon s'impose dans la douleur contre Nantes

Rongier a ouvert le score pour les visiteurs d'une frappe de l'extérieur du pied dans le petit filet (19e). Les Gones ont été bien plus inspirés après la pause. Fekir a d'abord égalisé sur penalty (64e) avant un second but signé Cornet de la tête (70e). L'attaquant lyonnais a finalement offert la victoire à l' OL grâce à doublé important (80e) après l'égalisation de Gillet pour les Nantais (75e).Les joueurs de Bruno Genesio confortent leur 4e place au classement avec 61 points et se rapprochent d'une qualification pour la Ligue Europa. Les Canaris restent 8es avec 48 points.