Morata a profité d'une interview accordée au quotidien As pour adresser un message à son entraîneur et à ses dirigeants. "Quand le coach fait appel à moi, je réponds présent, mais je voudrais jouer plus. Je ne fais pas vraiment attention à mon ratio de buts, par rapport à mes coéquipiers. Pour le moment je ne pense qu'à jouer et aider mon équipe, le reste on verra plus tard", a expliqué l'attaquant merengue. Une chose est sûre, l'ancien Turinois ne devrait pas manquer de prétendants cet été...