L'ancien attaquant des Bianconeri a rappelé que les champions d'Italie avaient fait de cette compétition une priorité. "Ce groupe mérite d'être là où il est aujourd'hui et l'objectif est clairement d'aller au bout. Physiquement, l'équipe est meilleure qu'il y a deux ans, lorsque nous avions perdu en finale face au Barça (1-3). Si nous retrouvons le Real Madrid en finale, comme cela devrait à priori être le cas, nous avons les armes pour nous mesurer à eux d'égal à égal (...) La Ligue des champions est notre obsession, l'objectif n°1 de la Juventus. "Gigi" est conscient que l'on se souvient des joueurs à travers leur palmarès et il a très envie de gagner ce trophée, l'un des seuls qu'il n'a pas remportés. Ce serait le point culminant d'une fantastique carrière. Et, d'une certaine façon, il nous représente, nous qui n'avons pas pu la gagner à l'époque", a confié l'ancien buteur des Bleus.