L'OM a fait chuter Nice, Wenger a planté Mourinho... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

L'Equipe revient sur la victoire de l'OM contre Nice (2-1) en conclusion de la 36e journée de Ligue 1 . Grâce à des buts de Bafétimbi Gomis et Patrice Evra , le club phocéen reprend la cinquième position en attendant un déplacement décisif à Bordeaux pour la Ligue Europa.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui évoque le dimanche très difficile des clubs milanais. L'Inter a cédé sur le terrain du Genoa (1-0), alors que les Rossoneri ont sombré à la maison contre l'AS Rome (1-4). Sixième et septième, les deux formations lombardes ont dit adieu à l'Europe.De l'autre côté des Pyrénées, El Mundo Deportivo annonce la prolongation imminente de Lionel Messi au FC Barcelone . Selon toute vraisemblance, la star Argentine va s'engager jusqu'en 2022, après des discussions entre Josep Maria Bartomeu et le père de "La Pulga".On termine avec The Daily Telegraph et la revanche prise par Arsène Wenger. Avec Arsenal, tombeur de Manchester United (2-0), le technicien tricolore s'est offert la deuxième victoire de sa carrière face à José Mourinho. Ce succès offre encore la possibilité aux Londoniens de se qualifier pour la C1.