Metz a sauvé sa peau, les Citizens bien partis pour la C1... Les Tops du week-end

Metz, un promu qui sauve sa peau.

Man City prend une option pour l'Europe.

Dortmund se rapproche de la C1.

Malgré 70 buts encaissés, soit le plus mauvais bilan, Metz a rempli sa mission, celle de se sauver un an seulement après son retour dans l'élite. Samedi soir, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 , le club lorrain s'est imposé à Lille (2-0) sur des réalisations de Georges Mandjeck et Renaud Cohade , une semaine après une victoire cruciale face à Nancy. Les Grenats (13es) possèdent neuf points d'avance sur le barragiste et ne peuvent donc plus être rejoints, à deux rencontres de la fin d'une saison difficile mais finalement réussie.Dans la course à la qualification en Ligue des Champions , Manchester City a réalisé une excellente opération lors de la 36e journée de Premier League . Si Liverpool a été tenu en échec, si Manchester United a chuté sur le terrain d' Arsenal , les joueurs de Josep Guardiola ont écrasé Crystal Palace (5-0). Quatrièmes, les Citizens relèguent les Red Devils à quatre unités et reviennent à une longueur des Reds, le tout avec une rencontre de moins que le club de la Mersey. Les partenaires de Sergio Agüero semblent bien partis pour sauver leur saison.Loin du Bayern Munich , le Borussia Dortmund a défini deux objectifs en cette fin de saison : se qualifier pour la Ligue des champions et remporter la Coupe. Le premier est en passe d'être réalisé grâce à un succès contre Hoffenheim (2-1) à l'occasion de la 32e journée de Bundesliga . Grâce à des buts de Marco Reus et Pierre-Emerick Aubameyang , le club de la Ruhr chipe la troisième place, directement qualificative pour la C1, à son adversaire du jour alors qu'il ne reste plus que deux journées à disputer.