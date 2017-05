Nancy au bord du gouffre, Tottenham ne sera pas champion... Les Flops du week-end

Nancy, un promu en grand danger.

Tottenham lâche prise.

L'Inter coule définitivement.

Un an seulement après avoir assuré son retour en Ligue 1 , Nancy n'a jamais semblé aussi proche de la relégation immédiate. Battue sans surprise par le leader Monaco (0-3), à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1, l'écurie lorraine occupe l'avant-dernière position, à une longueur de Dijon et trois unités de Lorient. La plus mauvaise attaque du championnat - seulement 26 buts marqués - va disputer la semaine prochaine une finale pour la survie sur le terrain du DFCO. En cas de défaite, les joueurs de Pablo Correa seront mathématiquement relégués.Après neuf victoires d'affilée, Tottenham a cédé vendredi sur le terrain de West Ham United (1-0), lors de la 36e journée de Premier League , une défaite qui arrive au plus mauvais moment pour les hommes de Mauricio Pochettino . Alors qu'ils rêvaient encore du titre, les Spurs n'ont aujourd'hui plus d'illusion. S'il surveillera la performance de son voisin Chelsea , opposé ce soir à Middlesbrough, le club londonien, deuxième à quatre points, devra se contenter d'une place de dauphin, ce qui est déjà une superbe performance.L'Inter Milan n'y est plus du tout en cette fin de saison. Lors de la 35e journée de Serie A , le club lombard a subi un troisième revers consécutif sur la pelouse du Genoa (1-0), enchaînant même une septième rencontre sans le moindre succès (deux nuls, cinq défaites). Alors qu'il reste encore trois matches, les Nerazzurri, septièmes, n'ont plus aucun espoir pour l'Europe, pas même pour la Ligue Europa. Après cet exercice catastrophe, l'été promet d'être agité en Lombardie.