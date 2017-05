Cavani, Evra, Lemar... L'équipe-type de la 36e journée de Ligue 1

Large vainqueur de Bastia (5-0), le PSG place le défenseur brésilien, buteur, le milieu italienet l'attaquant uruguayen, auteur d'un doublé.Facile à Nancy (3-0), Monaco est représenté avecet, buteur en Lorraine. Sa démonstration contre Dijon (4-0) permet à Guingamp de placeret, chacun passeur et double buteur.Tombeur de Lille (2-0) et assuré du maintien, Metz est cité avecet. Cette équipe-type est complétée par le Niçoiset le Marseillais, auteur du but de la victoire face aux Aiglons (2-1).Subasic (Monaco) - Rivierez (Metz), Marquinhos (PSG), Baysse (Nice), Evra (OM) - Salibur (Guingamp), Verratti (PSG), Mandjeck (Metz), Lemar (Monaco) - Cavani (PSG), Briand (Guingamp).