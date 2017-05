Le classement des dix meilleures attaques de la saison

Large vainqueur de Nancy (3-0), Monaco reste deuxième et n'est plus qu'à deux longueurs de la barre symbolique des 100 réalisations, un chiffre que les hommes de Leonardo Jardim atteindront sans problème d'ici le terme de la saison. La troisième marche du podium reste occupée par le Real Madrid . Auteure d'une démonstration à Grenade (4-0), l'écurie merengue ne se trouve qu'à deux buts de Monaco. Mais l'essentiel est ailleurs pour les hommes de Zinedine Zidane, proches du titre.1. FC Barcelone : 108 buts en 36 journées (3 buts/match)3. Real Madrid : 96 buts en 35 journées (2,74)4. Naples : 81 buts en 35 journées (2,31)5. Bayern Munich : 80 buts en 32 journées (2,5)6. AS Rome : 79 buts en 35 journées (2,25)8. Chelsea : 72 buts en 34 journées (2,11)9. Juventus Turin : 71 buts en 35 journées (2,02)10. Tottenham : 71 buts en 35 journées (2,02)