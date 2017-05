Annoncé dans le viseur de Liverpool Chelsea ou encore Manchester City , l'international néerlandais pourrait finalement rester une saison supplémentaire chez les Saints selon le technicien français qui a fait le point sur l'état de santé du joueur après sa grave blessure en janvier. "L'opération est terminée, il peut commencer le travail en salle et la rééducation pour revenir la saison prochaine... et avec nous. C'est notre capitaine. Il est important pour nous. Il a un contrat de longue durée et je crois que les dirigeants veulent le garder", a lâché le coach de Southampton.