PSG : Ménès n'en démord pas au sujet de Cavani

"Il m'avait déjà prouvé que c'était un bon buteur. On a aussi oublié le nombre de buts qu'Ibra lui faisait marquer, a-t-il notamment confié. Sauf qu'avec Ibra, il y avait les passes décisives en plus des buts. Non, car dans le jeu, je ne suis toujours pas séduit, c'est un grand buteur, mais le mec a mis 41 buts en une touche de balle. Dans le jeu, c'est toujours aussi pauvre. J'avoue avoir toujours dans la gorge son attitude à Nice ."Pour rappel, l'attaquant parisien a inscrit la bagatelle de 45 buts en 47 rencontres, avec le PSG , depuis le début de la saison.