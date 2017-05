"On va à Turin pour faire notre match. On est très dangereux à l'extérieur, on l'a montré à Tottenham (2-1, en phase de groupes), à City (3-5, en 8es), à Dortmund (3-2, en quarts). Si nos quatre milieux et nos deux attaquants sont en forme, et si on marque dans les dix premières minutes, ça peut être chaud. Il faudra que la Juve fasse attention. Ça se jouera autant dans le jeu que dans le rapport psychologique ? Le Juventus Stadium est très chaud et la Juve va jouer là-dessus, comme d'habitude. Mais on a la qualification au bout et s'ils veulent faire les malins, on fera les malins aussi", a-t-il notamment déclaré au quotidien. Et d'ajouter : "On va essayer avec notre folie, sans réfléchir. On va tout tenter, je le ferai. Aller en finale de Ligue des Champions , c'est une chance qui arrive une ou deux fois dans une vie."