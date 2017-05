PSG : Rami vole au secours d'Emery

"Emery est l'une des personnes les plus importantes dans ma carrière. Fooballistiquement parlant et humainement parlant. Quand je suis arrivé à Valence , il m'a fait exploser et découvrir la Ligue des Champions . J'ai un contact très particulier avec Unaï Emery. C'est entraîneur très dur. C'est un compétiteur. Il ne pense qu'à son travail et il aime gagner. Il travaille énormément et derrière, il a un côté super-affectif. C'est pour tout ça que j'aime beaucoup ce Monsieur", a-t-il lancé à la chaîne de télévision.