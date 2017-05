OM : Dugarry en remet une couche sur Evra

"Depuis trois mois et demi qu'il est à l'OM, c'est son meilleur match. Rien d'extraordinaire non plus, ce n'était pas non plus du Roberto Carlos . Il ne faut quand même pas exagérer, a-t-il lancé au micro de la radio. Son meilleur match en termes de stats avec 65 ballons touchés, 8 gagnés, 13 perdus, 50 % de duels gagnés, un seul centre, c'est là que l'apport est un peu faible à ce niveau-là. Mais une bonne impression générale, surtout défensivement où il n'a pas pris l'eau. Et puis il y a ce but évidemment, où il choisit de se jeter totalement sur ce ballon, un but qui permet à l'OM de jouer une finale face à Bordeaux pour la Ligue Europa. Moi, je suis là pour analyser ses performances, le football en général. L'attitude de ce garçon quand ça ne marche pas avec des insultes, qu'il y a pu y avoir que ce soit pour moi ou pour Luis Fernandez ou Rolland Courbis ou son arrogance quand les choses marchent, c'est quelque chose d'assez unique. Il nous parle de confiance. On sait ce que c'est la confiance et l'arrogance. C'est bien d'avoir confiance en soi. Mais il y a des attitudes qui sont juste incroyables. Sincèrement en 16 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. J'ai eu la chance de jouer avec de très grands joueurs. Je n'ai jamais vu ça. Des discours comme ça, je n'ai jamais vu ça."