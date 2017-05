ASSE : Caiazzo réagit au départ de Galtier

"Ce 9 mai n'est pas un bon jour pour moi avec l'annonce redoutée de la décision de Christophe Galtier de quitter l'ASSE. Pourtant, mon affection pour le coach, après toutes ces années passées ensemble, m'oblige à accepter cette décision comme un père accepte que son fils quitte le foyer familial, a expliqué le président du conseil de surveillance. Après tant d'années ensemble, ce départ était inéluctable cette saison ou la prochaine. Je suis sûr qu'un jour, Christophe reviendra à l'ASSE. Je suis sûr aussi qu'entre-temps, il aura encore grandi et l'ASSE également. Sachons tous ensemble rendre hommage dimanche contre le PSG à un homme d exception. On pourra retrouver un coach peut-être meilleur mais ce sera presque impossible de retrouver un homme avec autant de valeurs. Par décence et respect, l'ASSE attendra l'hommage de dimanche avant de parler avec d'autres entraîneurs."