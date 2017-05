Selon les informations de ESPN, Jorge Mendes aurait proposé le joueur à Manchester United pour le prochain mercato estival. Le représentant de l'ancien Monégasque a visiblement trouvé les arguments pour convaincre un certain José Mourinho, qui lui aussi travaille avec le célèbre agent. Une offre pourrait être émise dès le début du mercato estival selon la chaîne qui précise que les Red Devils auraient l'intention de recruter au moins un attaquant, deux milieux de terrain et un défenseur cet été. Le PSG et le Bayern Munich suivent également ce dossier avec attention.