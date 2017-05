Chine : démenti formel pour Löw

""En réponse aux informations des médias étrangers concernant Joachim Löw, nous voulons dire que cela est faux. Marcello Lippi , un entraîneur de classe mondiale, est l'actuel sélectionneur de la Chine et la Fédération a une confiance totale et inébranlable en lui"", peut-on lire dans ce communiqué. Il faut dire que l'on imagine mal un départ du sélectionneur allemand pour la Chine alors que ce dernier a prolongé jusqu'en 2020 avec sa Fédération. Pour rappel, la Chine n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie.