Ligue des Champions : Une Juve trop forte file en finale

La Juventus était beaucoup trop forte pour Monaco ! La Juventus s'est imposée lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Monaco (2-1), après s'être imposée 2-0 à Monaco. Les Turinois ont encore donné la leçon, en resistant pendant les 20 premières minutes, avant de passer la seconde pour punir le manque de réalisme et d'esprit tueur des Monégasques. C'est d'abord Mandzukic qui a battu Subasic après la demi-heure de jeu (33e), avant que Dani Alves ne fasse le break d'une superbe volée (44e). Mbappé à mis fin à la série d’invincibilité de Buffon en sauvant l'honneur en seconde période (69e), mais c'est insuffisant. Les Turinois continuent d'impressionner par sa solidité défensive, son efficacité et sa qualité offensive. Monaco est tombé sur plus fort que lui, la Juventus jouera sa deuxième finale de C1 en trois ans et affrontera le Real ou l'Atlético le 3 juin prochain à CardiffRésultat du soir : (Q) Juventus 2-1 MonacoPar Thomas Guerard (iDalgo)