Juventus : Allegri rend un bel hommage à son équipe

"On espère que cette fois on gagnera la finale, pour l'offrir à Buffon et à tous les supporters. Jouer deux finales en trois ans ce n'est pas simple, et il faut féliciter les joueurs, a indiqué le coach italien au micro de BeIN Sports. Je suis convaincu de la progression de cette équipe, de celle des joueurs, du club et de moi-même. Je félicite tout le monde, les joueurs pour leur match et le club pour la façon dont il a travaillé."