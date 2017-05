Monaco quitte la C1, l'Inter Milan a limogé son entraîneur... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal L'Equipe et "la fin d'un grand rêve" pour Monaco, de nouveau battu par la Juventus Turin (1-2) et éliminé aux portes de la finale de la Ligue des champions. Le club piémontais "était trop fort" pour l'ASM, désormais concentrée sur la Ligue 1 On poursuit avec le Corriere dello Sport qui s'exprime sur l'Inter Milan qui a décidé de licencier son entraîneur Stefano Pioli , nommé en novembre 2016. Les Nerazzurri, qui ont loupé leur saison et ne disputeront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, aimeraient accueillir Antonio Conte On enchaîne avec le quotidien Sport qui annonce que le FC Barcelone pourrait débourser 75 millions d'euros afin de se renforcer au mercato. Munir El Haddadi Thomas Vermaelen et Cristian Tello feraient partie des pistes envisagées, alors que Jérémy Mathieu, Arda Turan et Aleix Vidal pourraient partir.Pour terminer, le Daily Mirror indique que Manchester United souhaiterait offrir un nouveau contrat à David De Gea. Décidé à conserver le gardien de but espagnol, convoité par le Real Madrid , le club mancunien aimerait le prolonger, sachant que son bail actuel expire en 2019.